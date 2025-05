GP Miami F1, Helmut Marko: “Somos demasiado lentos”

O conselheiro da Red Bull, Helmut Marko, admitiu que o ritmo de corrida da equipa no Grande Prémio de Miami foi “deprimente”, depois de Max Verstappen ter conseguido apenas o quarto lugar, terminando 40 segundos atrás do vencedor Oscar Piastri. Apesar de ter feito a pole, Verstappen foi ultrapassado por ambos os pilotos da McLaren e mais tarde perdeu o terceiro lugar para George Russell, com o Virtual Safety Car a ter um papel fundamental para o resultado. Verstappen teve dificuldades de aderência, especialmente com pneus mais duros, e não conseguiu recuperar as posições perdidas.

Marko mostrou-se surpreendido com a dimensão do défice de ritmo da Red Bull, referindo que eram cerca de sete décimos por volta mais lentos do que a McLaren e que esta era a primeira vez que viam a verdadeira diferença. Salientou a necessidade urgente de melhorar o desempenho e reconheceu que será difícil apanhar a McLaren, mesmo com as novas atualizações previstas para a próxima corrida em Imola.

“A principal conclusão é que somos demasiado lentos”, disse o austríaco. “Vimos que quando eles estavam a fundo, estávamos sete décimos de segundo atrás. Vimos a velocidade real pela primeira vez. Temos de encontrar algum desempenho imediatamente, mas foi deprimente ver como os McLaren são realmente rápidos.”

Foto: Philippe Nanchino /MPSA