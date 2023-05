GP Miami F1, George Russell: “Terminar na frente dos Ferrari foi o máximo que podíamos ter conseguido” | AutoSport

George Russell terminou em quarto no Grande Prémio de Miami de 2023. Alinhando em sexto na grelha, o piloto da Mercedes arrancou com o pneu médio fazendo bons progressos, concentrando-se em conservar a vida útil dos pneus. Antes, na qualificação tudo parecia poder tornar-se um desastre, pois uma dupla eliminação na Q1 parecia inteiramente possível, pelo que um quarto posto na corrida foi uma boa reviravolta, o que se aplica também a Lewis Hamilton, que terminou em sexto.

Russell foi à boxe na volta 17 mudar para o pneu duro voltando à frente de alguns pilotos com quem estava a competir, passou Esteban Ocon e aproximou-se do Ferrari de Carlos Sainz, ultrapassando-o na volta 38 para assumir a quarta posição: “foi uma corrida muito satisfatória para nós. Depois dos desafios na qualificação, sentimos que a corrida foi mais normal para nós. Terminar em 4º por mérito e à frente dos Ferrari foi o máximo que podíamos ter conseguido. A batalha com o Carlos (Sainz) foi muito agradável. Fiz uma boa manobra que exigiu muito empenho, uma vez que a pista está sempre muito suja fora de linha de trajetória. Obrigado ao Lewis por me ter deixado passar também e por me ter permitido continuar a minha corrida, uma vez que estávamos em batalhas diferentes hoje. Temos uma relação muito boa e só queremos o melhor para a equipa. É para isso que estamos a trabalhar.

Sabemos onde estamos neste momento e o carro continua a ser um desafio mas esperamos ter algumas atualizações em Imola. Não vão mudar o mundo para nós, mas esperamos que seja um passo na direção certa. Apesar dos aspetos positivos desta corrida, sabemos que ainda temos muito trabalho pela frente e que precisamos de fazer melhorias significativas para reduzir a diferença para a Red Bull”, disse Russell.