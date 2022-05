GP Miami F1, George Russell: “não tenho confiança no carro” | AutoSport

Para George Russell este sábado não foi o melhor da sua carreira, ele que é apelidado de “Mr. Saturday”. Após ter abandonado a primeira tentativa de volta rápida por quase ter perdido o controlo do W13 após este ter “saltado” numa curva do traçado de Miami, Russell não conseguiu estabelecer um tempo que o permitisse saltar para os dez mais rápidos da Q2 e foi eliminado.

“Hoje não tenho confiança no carro”, foi assim que terminou a qualificação George Russell, avisando a equipa via rádio. Foi 12º, enquanto Lewis Hamilton conseguiu passar para a Q3, depois de também ter estado sob pressão na primeira fase de qualificação.