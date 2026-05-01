GP Miami F1, George Russell: “É surpreendente o salto que a McLaren e a Ferrari deram”
O domínio da Mercedes pode não ter acabado, mas ficou seriamente comprometido e hoje talvez tenhamos visto a primeira prova disso. A McLaren conquistou a pole para a Corrida Sprint e a luta pelo primeiro lugar foi com a Ferrari, com a Mercedes também por perto, mas sem a força que vimos nas primeiras corridas do ano. George Russell, que nunca mostrou argumentos para lutar pela pole, mostrou-se surpreendido com o salto que as equipas adversárias deram.
O piloto britânico não escondeu a surpresa ao ver o progresso das equipas rivais e admitiu dificuldades, numa pista que não é muito do seu agrado:
“É surpreendente o salto que a McLaren e a Ferrari deram. Isto é realmente impressionante. Sabíamos que provavelmente tinham reduzido a diferença, mas durante todo o dia foram mais rápidos do que nós.
Da minha parte, tenho tido dificuldades. Miami não é uma pista que me agrade, especialmente nestas condições de calor, mas é apenas a Qualificação Sprint, por isso vamos ver o que o amanhã nos reserva.
Os pneus sobreaqueceram muito. Naquele troço sinuoso a meio, tive dificuldade em encontrar o equilíbrio certo com o carro.
Fiquei bastante surpreendido com o progresso dos outros. Não estou numa ótima posição de partida. As Corridas Sprint geralmente não oferecem muito, mas obviamente a China foi interessante, o que dá a oportunidade de ter uma corrida um pouco mais disputada.”
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