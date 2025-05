GP Miami F1, George Russell: “bom resultado, mas os McLaren estão muito à frente”

Quarto pódio do ano em seis corridas, para George Russell, que aproveitou para parar sob o Safety Car virtual, e com isso ultrapassou o seu companheiro de equipa, Kimi Antonelli e Max Verstappen, conseguindo dessa forma o último lugar no pódio. Mas bem longe dos McLaren: “Estou muito contente com o terceiro lugar, este fim de semana tive algumas dificuldades e por isso sempre em desvantagem, mas no final, quando foi preciso, consegui um resultado muito bom. Parabéns aos McLaren. Eles estão mesmo muito à frente” disse o piloto da Mercedes que falou também do facto de ter mantido Max Verstappen atrás de si: “Eu estava bem calmo. Senti-me muito bem no carro para o manter atrás de mim”, disse”.