GP Miami F1: Gabriel Bortoleto desclassificado da corrida Sprint
Gabriel Bortoleto foi desclassificado dos resultados do Sprint do Grande Prémio de Miami após os comissários da FIA detetarem uma violação técnica no seu Audi durante as verificações pós-corrida. O piloto brasileiro havia cruzado a linha de chegada em 11.º lugar na prova disputada este sábado.
Durante as verificações técnicas de rotina após o Sprint, a pressão do ar de admissão do motor do Audi de Bortoleto foi detetada acima do limite máximo de 4,8 barA, violando o Artigo C5.3.2 do Regulamento Técnico de Fórmula 1. O regulamento é explícito ao estipular que “a pressão do ar de admissão do motor deve ser inferior a 4,8 barA em todos os momentos”, sendo medida por dois dispositivos aprovados e selados pela FIA instalados a jusante do sistema de arrefecimento do ar de carga. O caso foi registado pelo Delegado Técnico da FIA Jo Bauer e encaminhado para os comissários, que aplicaram a desqualificação.
A equipa reconheceu a infração perante os comissários, mas apresentou atenuantes em sua defesa. Segundo o documento de decisão do painel:
“Os comissários ouviram os representantes da equipa do Carro 5. Estes admitiram que a conclusão do Delegado Técnico era correta. Contudo, a título atenuante, explicaram que isto aconteceu ao longo de uma volta, quando as temperaturas subiram mais do que esperavam. Assim que isso se tornou evidente, tomaram medidas para repor a pressão dentro dos limites regulamentares. Embora o facto de terem tomado medidas para colocar o carro em conformidade seja reconhecido, os regulamentos são claros ao exigir que o carro esteja em conformidade ‘em todos os momentos’, o que não aconteceu. Dado tratar-se de uma infração técnica, foi aplicada a penalização habitual de desqualificação do Carro 5 da classificação da Sprint.”
A desqualificação de Bortoleto agrava um Sprint já marcado por infortúnios para a Audi, que perdera Nico Hülkenberg antes mesmo do arranque da corrida, após o carro do alemão ter entrado em chamas durante as voltas de reconhecimento.
Foto: Philippe Nanchino /MPSA
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI