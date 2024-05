GP Miami F1: Finalmente o terceiro chassis para a Williams

A Williams já tem o seu novo chassis, atualizações e também muita esperança para o resto da temporada de 2024. A Williams, outrora gigante da Fórmula 1, parece finalmente estar a dar os primeiros passos para sair das ‘profundezas’ da classificação. A equipa, sob a nova liderança de James Vowles, arriscou tudo num novo carro e processos internos complexos, e a recompensa parece estar a começar a chegar.

Após um início de temporada turbulento, com atrasos na produção e acidentes que danificaram os únicos dois chassis disponíveis, a Williams finalmente tem um terceiro chassis pronto para entrar em ação. Alex Albon, um dos pilotos da equipa, está mais calmo: “Será um alívio saber que temos uma rede de segurança.”

Mas a Williams não se contenta apenas com ter mais chassis. As primeiras atualizações significativas estão agora a ser implementadas no FW46, e Vowles promete uma atualização ainda mais abrangente para Imola. “Conseguimos incorporar algumas peças novas no carro”, revela o chefe de equipa, “e estamos ansiosos para ver o impacto que terão.”

Albon concorda: “As coisas estão a melhorar com as peças sobressalentes e o desenvolvimento do chassis. Esperemos poder agora concentrar-nos mais nas atualizações e no desenvolvimento global do carro.”

A Williams ainda tem um longo caminho a percorrer para voltar ao topo da F1, mas a esperança está no ar. A equipa está a mostrar resiliência e determinação, e as novas atualizações podem ser a chave para finalmente marcar pontos nesta temporada.