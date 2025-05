GP Miami, F1: FIA explica investigação a Max Verstappen após a qualificação Sprint

Max Verstappen foi notificado pelos comissários após a qualificação para a corrida de Sprint em Miami por alegadamente ter violado a regra do tempo delta mínimo entre a Linha 1 do Safety Car e a Linha 2 do Safety Car durante a SQ2. Enquanto vários outros pilotos foram investigados por infrações semelhantes e ilibados devido aos seus esforços para não impedirem os rivais, o caso de Verstappen destacou-se devido a uma discrepância mais significativa.

De acordo com a FIA, Verstappen foi aproximadamente 6 segundos mais lento do que o tempo mínimo exigido numa volta específica. A telemetria mostrou que ele estava a conduzir a um ritmo constante e lento, sem outros carros por perto, parecendo gerir a sua velocidade com base no tempo delta apresentado no seu carro.

A Red Bull explicou que o ritmo lento foi o resultado de um erro de programação: o tempo delta mostrado a Verstappen foi deslocado em 6 segundos. A equipa identificou o problema após a primeira volta de arrefecimento e deu instruções a Verstappen para ajustar o seu ritmo em conformidade, o que fez durante o resto da sessão.

Os comissários de pista aceitaram que Verstappen não teve culpa, não criou uma situação perigosa e não bloqueou nem impediu nenhum concorrente. Por conseguinte, não foi aplicada qualquer penalização ao piloto. No entanto, a Red Bull recebeu uma repreensão, uma vez que as equipas são responsáveis por garantir que são fornecidos dados de cronometragem precisos ao piloto.

A FIA salientou que, em circunstâncias diferentes, nomeadamente se outro carro tivesse sido impedido ou se tivesse surgido um problema de segurança, poderia ser aplicada uma penalização mais severa no futuro por uma infração semelhante.