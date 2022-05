GP Miami F1: FIA aumentou uma zona de DRS em 37 metros | AutoSport

São 3 as zonas de DRS no novo traçado do Autódromo Internacional de Miami para a estreia na Fórmula 1. O primeiro ponto de deteção foi colocado logo após a curva 8 com ativação entre as curvas 9 e 11. A seguinte linha de deteção é na saída da curva 16, com ativação na longa reta antes da curva 17, enquanto a zona de deteção final se situa entre as curvas 17 e 18, seguida de ativação ao longo da reta principal.

No mapa inicial da pista, o ponto de ativação DRS para a segunda zona DRS do circuito foi posicionado 67 metros após a curva 8. Agora, numa alteração que vai aumentar a zona DRS em 37 metros, o ponto de ativação foi movido para apenas 30 metros após a curva.

A FIA também optou por alterar os três pontos de deteção DRS de entre sete e três metros das suas posições originais e as linhas que separam os setores 2 e 3 também foram deslocadas entre 29 e 12 metros das suas posições originais.