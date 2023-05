GP Miami F1: Ferrari ainda não estará a discutir a vitória com a Red Bull, diz Leclerc | AutoSport

A primeira grande atualização da Ferrari será vista em Miami, com novos componentes a chegarem ainda nas próximas corridas. O desenvolvimento do SF-23 em Miami deverá levar a equipa na direção certa, salientou Charles Leclerc, mas o piloto monegasco tem dúvidas sobre se será suficiente para a Ferrari poder lutar imediatamente com a Red Bull na frente da classificação durante a corrida.

Sobre o pacote de atualizações para a corrida norte-americana, Leclerc avisou na conferência de imprensa de antevisão do GP de Miami que “não creio que seja suficiente para lutar com eles [Red Bull], mas sim, irá na direção certa, tenho a certeza”.

O piloto da Ferrari reforçou a sua confiança plena na liderança de Frédéric Vasseur após um arranque de temporada menos bem conseguido por parte dos italianos. Leclerc considera ser importante manter o foco do trabalho de desenvolvimento do carro para as corridas, o seu ponto fraco. “Depois das três primeiras corridas foi muito mau. Obviamente que tivemos muito azar no Bahrein, ao ficarmos em terceiro e termos aquele problema técnico, o que já implicou uma penalização na segunda corrida. E depois o abandono com o incidente com o Lance [Stroll] na Austrália, por isso não podia ser pior. Mas no Azerbaijão correu tudo muito bem. Conseguimos a nossa primeira pole, o que é óptimo. Penso que confirma o potencial do nosso carro, especialmente em qualificação, mas depois na corrida confirmamos os nossos problemas e que ainda precisamos de trabalhar no nosso ritmo de corrida, uma vez que o Red Bull é demasiado forte”, concluiu.