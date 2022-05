GP Miami F1: Fernando Alonso perde dois lugares após penalização | AutoSport

Fernando Alonso que sido penalizado durante a corrida com cinco segundos pelo incidente com Pierre Gasly e tinha caído para nono na classificação, atrás do companheiro de equipa Esteban Ocon, foi novamente penalizado com cinco segundos após o final da corrida, por sair de pista e ganhar vantagem.

A penalização foi adicionada ao seu tempo total de corrida, o que significa que desce do nono para o 11º lugar na classificação final do GP de Miami. Alexander Albon subiu para o nono lugar, e conquistou dois pontos no campeonato, e Lance Stroll é promovido ao 10º lugar e soma 1 ponto.

Os comissários atribuíram ainda a Alonso um ponto de penalização na sua licença, somando cinco no período de 12 meses.