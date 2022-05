GP Miami F1, Fernando Alonso: “o meu melhor início de temporada” desde 2012 | AutoSport

Os resultados podem não coincidir com o andamento e o ritmo demonstrado por Fernando Alonso nas primeiras 4 provas do ano, mas o espanhol admite que 2022 tem sido a sua melhor época em termos competitivos. Por um ou outro azar, Alonso não tem conseguido cimentar o seu desempenho com a conquista de pontos, e por isso ocupa o 15º posto da classificação, apenas com dois pontos somados no GP do Bahrein.

“É um pouco estranho ter dois pontos no campeonato depois de ter provavelmente o meu melhor início de temporada em termos de competitividade dos últimos 10 anos, talvez desde 2012”, afirmou Alonso em Miami. “Não fui tão competitivo [nos últimos 10 anos] como me senti nestas quatro primeiras corridas”.

Alonso acredita que os resultados vão chegar e vai conquistar mais pontos, dando seguimento ao bom rendimento nos treinos e qualificações. “É uma questão de tempo que o resultado vai acontecer. Sinto-me forte. Sinto-me rápido agora. O carro também está bem, por isso estou realmente ansioso por cada fim de semana”, disse o piloto acrescentando que “refiro-me a lugares puros e competitivos que alcançamos nos treinos livre e na qualificação até agora. E nas corridas, por coisas que talvez estivessem fora de nosso controlo – apenas problemas de pura fiabilidade – não terminamos o trabalho”, concluiu.