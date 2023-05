GP Miami F1, Fernando Alonso: “Nunca é fácil, mas foi uma corrida solitária” | AutoSport

Fernando Alonso voltou ao pódio, numa espécie de regresso ao estado normal do poder de forças dentro do pelotão da Fórmula 1, com os Red Bull à frente e o Aston Martin a fechar o pódio, como vimos nas três primeiras corridas da temporada.

“O carro esteve fantástico”, começou por dizer Alonso. “Foi uma corrida solitária, não havia muito a fazer com os Red Bull à minha frente e atrás de nós, esperávamos uma oposição mais forte, mas os Ferrari estiveram menos bem do que pensávamos. Nunca é fácil, mas foi uma corrida solitária”.

Alonso espera poder manter a performance de hoje nas próximas corridas em solo europeu.“No arranque estava do lado errado da grelha e foi algo preocupante, mas alcancei o pódio e agora vamos para a tripla jornada, Imola, Mónaco e Barcelona, o que espero podermos continuar com este desempenho”.

O piloto da Aston Martin realçou que “no início do ano um pódio seria algo fantástico e agora, depois de quatro pódios, queremos obviamente mais. Pelo menos um segundo lugar, mas os dois Red Bull são muito fiáveis e super rápidos…talvez no Mónaco ou em Barcelona tenhamos uma hipótese”.