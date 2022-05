GP Miami F1, Fernando Alonso: “errei ao ultrapassar o Gasly, foi culpa minha e peço desculpa” | AutoSport

A equipa BWT Alpine F1 regressou aos pontos com ambos os carros, Esteban Ocon progrediu do fundo da grelha até ao oitavo lugar, enquanto Fernando Alonso terminou em nono. O espanhol tinha cruzado a linha em oitavo lugar com Ocon em nono, no entanto, uma penalização de cinco segundos para o espanhol após um incidente no início da corrida significou que as suas posições foram invertidas: “Estou feliz por estar de volta aos pontos, na corrida fiz algumas boas ‘jogadas’ na partida e ganhei algumas posições. Tivemos um pouco de azar com o timing do Safety Car e alguns outros foram bastante afortunados. Estávamos provavelmente na luta pelo sétimo ou oitavo lugar sem ele. Depois cometi um erro quando tentei ultrapassar o Pierre [Gasly], o que foi culpa minha e peço desculpa. Globalmente, penso que o nosso ritmo de corrida parecia ser bom. Estava também muito quente e húmido, por isso foi bastante desafiante fisicamente para nós. Hoje vamos tomar os pontos como acho que merecemos”, disse Fernando Alonso.