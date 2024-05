GP Miami F1: Fernando Alonso eliminado, foi grande surpresa no Q2

Fernando Alonso vai falhar pela primeira vez a presença no Q3 em Miami, depois de ser eliminado no segmento intermédio da sessão que ordena a grelha para a corrida de amanhã, alcançando apenas o 15.º posto da tabela de tempos. À frente do piloto espanhol da Aston Martin, ficaram ainda o seu companheiro de equipa, Lance Stroll, Pierre Gasly e Esteban Ocon, além de Alexander Albon.

Ao contrário do que aconteceu no Q1, Max Verstappen foi um dos primeiro a registar um tempo, uma vez que ambos os Red Bulls se aventuram com pneus macios usados. No entanto, acabaria por ser Charles Leclerc, com uma boa volta, a saltar para a frente da tabela de tempos, com a marca de 1:27.533s, seguido por Oscar Piastri e Lando Norris

Durante a sua primeira volta rápida, Alexander Albon seguiu em frente no gancho, queixando-se da degradação dos pneus macios no traçado da Flórida. A acompanhar o piloto tailandês na zona de eliminação, estavam Esteban Ocon, Lewis Hamilton, Lance Stroll e Fernando Alonso.

Na última tentativa dos pilotos, ninguém rodou mais rápido do que Leclerc, mas Lewis Hamilton saltou para o segundo posto, ficando a 0.164s do monegasco que será seu companheiro de equipa em 2025, mas o tempo foi batido por Max Verstappen, que manteve uma margem de 0.033s para o piloto da Ferrari.

Eliminados no segundo segmento da qualificação, foi Lance Stroll, Pierre Gasly à frente do seu companheiro de equipa Esteban Ocon e Alexander Albon. Fernando Alonso foi a grande surpresa com a eliminação no Q2, depois de um erro na curva 16, perdendo muito tempo nessa zona do traçado norte-americano.