GP Miami F1 estreia formato Sprint e recebe Colton Herta na histórica chegada da F2 aos EUA

O Grande Prémio de Miami prepara-se para um fim de semana de atividade frenética no Autódromo Internacional de Miami. Além da realização da primeira de duas corridas Sprint em solo norte-americano, o evento marca a estreia histórica da Fórmula 2 no continente, com o piloto local Colton Herta a assumir o protagonismo numa jornada que contará com uma sessão de treinos livres alargada.

A Fórmula 1 regressa aos Estados Unidos com um programa intensivo que promete testar a capacidade de adaptação das equipas após o interregno forçado de abril. Miami e Montreal foram as cidades escolhidas para acolher os fins de semana de formato Sprint, oferecendo duas oportunidades de pontuação aos pilotos.

Contudo, a grande novidade regulamentar prende-se com a gestão do tempo de pista. Devido ao longo hiato desde o Grande Prémio do Japão e à introdução de ajustes nos regulamentos técnicos, a FIA decidiu estender a única sessão de treinos livres de sexta-feira. Em vez dos habituais 60 minutos, as equipas terão 90 minutos para afinar os monolugares, uma decisão estratégica que visa permitir a validação dos novos pacotes de atualizações em condições reais de prova.

A estreia absoluta da Fórmula 2 no continente americano

Pela primeira vez na história da categoria — incluindo o período em que operou sob a designação de GP2 —, a Fórmula 2 irá realizar provas no continente norte-americano. Esta mudança de calendário deveu-se à impossibilidade de realização das rondas de abril no Barhein e na Arábia Saudita, levando a que Miami e Montreal assumissem o papel de anfitriãs da principal série de promoção à F1.

Este cenário proporciona aos adeptos a oportunidade única de acompanhar a próxima geração de talentos em duas corridas por fim de semana. A presença da F2 em Miami ganha um contorno especial com a participação de Colton Herta. Após a sua transição da IndyCar para os fórmulas de leste, o terceiro piloto da Cadillac terá a oportunidade inesperada de competir em “casa” num contexto de Grande Prémio.

O fator Sprint e a pressão nos pontos

A inclusão do formato Sprint em Miami eleva a fasquia competitiva. Com pontos em jogo logo no sábado, a margem para erro é mínima, especialmente considerando que este é o primeiro embate direto após as alterações regulamentares discutidas durante o mês de abril entre equipas, pilotos e a FIA.

A dinâmica do fim de semana será pautada por um fluxo constante de ação em pista. Se, por um lado, o treino livre alargado de sexta-feira oferece um balão de oxigénio aos engenheiros, por outro, a entrada imediata em regime de parque fechado para a qualificação Sprint exigirá decisões rápidas e precisas.

Reações e expetativas para o fim de semana

A inclusão de Herta e a chegada da F2 são vistas como um triunfo estratégico para a consolidação da modalidade nos Estados Unidos. Fontes próximas da organização sublinham que a oportunidade de ver um piloto americano a competir no escalão de acesso, integrado num fim de semana de Sprint, é o cenário ideal para maximizar o espetáculo e o envolvimento do público local.