GP Miami F1: Estratégia de uma paragem é a mais rápida… mas a chuva vai mudar tudo

A incerteza é… a única certeza para este GP de Miami, com a meteorologia a assumir um papel central para esta corrida. A chuva tem caído copiosamente na manhã de Miami e há registo de trovoadas, com a previsão a antecipar uma ligeira melhoria das condições para a corrida agendada para as 18h, hora portuguesa, com Kimi Antonelli na pole position.

A estratégia de paragem única com médios-duros continua a ser a opção mais rápida em pista seca, com a janela de paragem entre as voltas 22 e 28. A degradação e o desgaste são baixos, o que reduz o incentivo para tentar o undercut. Para quem parte fora do top 10, uma largada com pneus macios para ganhar posições iniciais é uma alternativa viável, com paragem ideal entre as voltas 16 e 22.

O que disse a Pirelli

“A estratégia de uma paragem confirmou-se como a opção mais rápida para amanhã [hoje], tal como já prevíamos antes do fim de semana de corrida”. disse Dario Marrafuschi – diretor para o Motorsport da Pirelli. “Os compostos selecionados para Miami mostraram ser consistentes e com baixa degradação. Estender os stints para fazer apenas uma paragem nas boxes, não é, portanto, um problema.

Por outro lado, uma estratégia de duas paragens seria penalizada em cerca de 10 segundos em comparação com uma única paragem. Teoricamente, a solução Médios-Duros, com uma janela de paragem nas boxes entre as voltas 22 e 28, é a mais rápida e oferece a vantagem da flexibilidade em caso de neutralizações, que são frequentes em Miami.

Os Macios podem ser uma opção válida, explorando a sua maior aderência, quando utilizado em combinação com os Duros. Começando pelo C5, a paragem nas boxes deverá ser feita entre as voltas 16 e 22.

Menos eficaz em termos de tempo por volta é a combinação Médios-Macios, que teria uma janela de paragem nas boxes entre as voltas 32 e 38. Obviamente, todo o dia será influenciado pela previsão meteorológica, que poderá até resultar numa corrida à chuva”.

O Fator Meteorológico

A grande incógnita é o tempo. As previsões apontam para tempestades com chuva intensa de 25 a 35mm/hora, rajadas de vento entre 50 e 70km/h e possível granizo no final da tarde. A FIA declarou oficialmente um Alerta de Chuva, permitindo às equipas alterações de afinação, e as regras relativas aos cobertores de pneus foram modificadas para garantir que os pneus de chuva atinjam a temperatura adequada.

Foto: Philippe Nanchino /MPSA