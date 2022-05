GP Miami F1, Esteban Ocon: “Grande trabalho de todos” | AutoSport

Esteban Ocon fez uma recuperação fantástica na corrida do GP de Miami, depois de ter falhado a qualificação em consequência do acidente sofrido no terceiro treino livre. O piloto francês não teve à sua disposição o novo fundo desenvolvido pela Alpine, já que depois da troca de chassis não havia mais nenhum componente disponível. A equipa apenas trouxe um fundo para cada piloto.

Mesmo tendo sido considerado apto pelos médicos a competir na corrida após o acidente que registou 51G nos sensores da FIA, Ocon admitiu ter sentido dificuldades físicas.

“Comecei a corrida e na volta 10 pensei ‘esta vai ser uma corrida longa’. Depois dos 51G de ontem [no treino de sábado] o carro estava completamente destruído. Desde o chassis, ao banco, aos pedais, ao volante, tudo. Os rapazes fizeram um trabalho fenomenal durante a noite para me dar um carro fantástico para competir. Depois tudo foi bem planeado e executado. As escolhas de pneus, o ritmo, foi tudo perfeito. Grande trabalho de todos”, salientou Ocon após a corrida.

O piloto francês relembrou que as suas críticas depois do acidente não são ao traçado, mas às questões de segurança. “Temos muito para falar em Barcelona, isso é certo. Nós só tínhamos uma trajetória, o piso estava a partir-se durante a corrida. Foi difícil para tentar ultrapassagens, ganhei as duas posições por causa do acidente entre o Mick [Schumacher] e o Sebastian [Vettel], mas é divertido pilotar aqui”, concluiu o piloto.