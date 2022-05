GP Miami F1: Esteban Ocon fora da qualificação | AutoSport

Esteban Ocon não participará na sessão de qualificação do GP de Miami após o seu acidente durante a derradeira sessão de treinos de hoje.

O embate do monolugar com o muro de proteção durante a sessão de treinos, para além de roubar tempo pista crucial, a Alpine descobriu uma fenda no seu chassis do monolugar, o que significa que a reparação é demorada e não poderá estar presente na qualificação. A equipa terá de substituir o chassis durante a noite.