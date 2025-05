GP Miami F1: Esteban Ocon elogiou o trabalho de Rui Marques

Esteban Ocon elogiou o diretor de prova da FIA, Rui Marques, por ter adiado de forma rápida e segura o início da corrida de Sprint do Grande Prémio de Miami devido à chuva intensa, salientando que a fraca visibilidade e as condições meteorológicas invulgares tornaram inseguro o início da corrida a tempo.

Quando a chuva passou, a pista secou rapidamente, permitindo que a corrida – vencida por Lando Norris, da McLaren – prosseguisse em condições mais seguras. Ocon elogiou a decisão, dizendo que ela evitou uma situação perigosa.

“Sinceramente, eles portaram-se muito bem”, afirmou. “Fiquei muito impressionado com o novo diretor de corrida porque não conseguia ver nada. Eles tomara logo a decisão, apesar de o nível de aderência ser bom. Mas foi um pouco estranho com o brilho do sol, a humidade, que fica no ar. Todos nós também tivemos problemas com as nossas viseiras, com alguma água a entrar. Foi muito estranho não conseguirmos ver tanto quanto isso. E depois quando recomeçámos, era bastante seguro, obviamente, porque estava bastante seco. Mas era disto que precisávamos, caso contrário não teria sido seguro.”

Ocon também celebrou a sua “melhor qualificação do ano” em Miami, onde se classificou em nono lugar, entre Charles Leclerc e Yuki Tsunoda. Ocon atribuiu a melhoria do desempenho a uma grande mudança de afinaçãoapós uma corrida Sprint difícil.

Foto: Philippe Nanchino/ MPSA