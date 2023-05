GP Miami F1: Diferenças mínimas separam equipas do meio do pelotão | AutoSport

A diferença entre Red Bull e Ferrari em ritmo de qualificação é curta, mas no meio do pelotão as coisas são ainda mais apertadas. Se os dados recolhidos pela Fórmula 1 no dia de ontem coincidirem com o que veremos na sessão de mais logo, os lugares do meio do pelotão serão extremamente discutidos entre Alpine, Haas, McLaren e Williams.

Entre Alpine e Haas, que surgem atrás da Aston Martin após os dois primeiros treinos, a diferença é de 0.01s, o mesmo sucedendo entre McLaren e Williams.

A equipa gaulesa terá um défice de 0.75s para a Red Bull e uma vantagem mínima para a Haas, enquanto a McLaren está um pouco mais atrás destas duas equipas, com cerca de 1s por volta para o melhor tempo e 0.25s para a Alpine. A Williams está por perto, a apenas 0.26s da equipa francesa e 0.01s da McLaren.

A fechar a ordem do pelotão após os dois primeiros treinos estão a AlphaTauri e Alfa Romeo. A estrutura suíça terá uma vantagem de 0.14s sobre a equipa de Faenza. Neste caso em particular, Nyck de Vries tem de melhorar o desempenho em Miami.