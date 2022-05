GP Miami F1: Daniel Ricciardo penalizado | AutoSport

Daniel Ricciardo foi penalizado com cinco segundos adicionados ao seu tempo total, por sair de pista e ganhar vantagem durante a corrida do GP de Miami.

Os comissários deram como comprovado que o piloto da McLaren cortou a pista na curva 12, o que lhe permitiu manter a sua posição à frente de Kevin Magnussen e deliberaram que “embora o carro 3 [Daniel Ricciardo] estivesse à frente do carro 20 [Kevin Magnussen] na curva 12, só conseguiu manter essa posição deixando a pista e regressando ao lado do carro 20 e depois usou da sua velocidade para passar para a frente”.

O piloto australiano foi classificado na 11ª posição, mas com a penalização baixa para o 13º posto, promovendo Lance Stroll e Yuki Tsunoda. O piloto da McLaren recebeu também um ponto de penalização, com um total de dois num período de 12 meses.