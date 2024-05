GP Miami F1: Daniel Ricciardo eliminado

Daniel Ricciardo não conseguiu igualar o seu desempenho na qualificação para a Sprint e foi eliminado no primeiro segmento da sessão que ordena a grelha para o Grande Prémio de Miami, alcançando apenas o 18.º tempo. Também foram eliminados Valtteri Bottas, Logan Sargeant, que foi mais rápido do que Alexander Albon, também ele eliminado, Kevin Magnussen e Zhou Guanyu.

Após o AMR24 ter sofrido danos na volta inaugural da Sprint, o carro de Lance Stroll continuava a receber os cuidados da equipa de mecânicos da Aston Martin antes do Q1.

Logan Sargeant saiu do pitlane e completou apenas a volta de saída, regressando à box da Williams no início do primeiro segmento da sessão de qualificação, enquanto os pilotos da Ferrari passavam para a frente da tabela de tempos, com a marca de 1:28.159s de Carlos Sainz, com uma margem de 0.024s para Charles Leclerc.

Ainda na primeira volta rápida da sessão, Max Verstappen passou para o topo da tabela de tempos com 1:28.023s, deixando Sainz a 0.136s. Mas o piloto da Ferrari respondeu ao neerlandês, que venceu a Sprint da tarde de hoje, regressando o espanhol para a frente, com a marca de 1:27.937s.

Também Lando Norris completou uma boa volta rápida, mas a melhor marca pertenceu ao outro piloto da Red Bull. Sergio Pérez rodou em 1:27.772s antes das últimas paragens na box.

Para as últimas tentativas, Logan Sargeant, Pierre Gasly, Kevin Magnussen, Zhou Guanyu e Alexander Albon estavam pressionados, uma vez que eram os pilotos que ocupavam as posições de eliminação do Q1.

Max Verstappen saltou para a frente da tabela de tempos (1:27.689s), enquanto Daniel Ricciardo não conseguiu bater o tempo de Logan Sargeant na sua última tentativa, sendo eliminado, assim como o piloto norte-americano da Williams. Acompanharam os dois, Valtteri Bottas, que foi eliminado por 0.010s, Kevin Magnussen e Zhou Guanyu.