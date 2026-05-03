GP Miami F1: Corrida antecipada para as 18h, hora portuguesa
A Fórmula 1 antecipou em três horas a partida do Grande Prémio de Miami de domingo, 3 de maio de 2026, devido a previsões de fortes trovoadas e chuva intensa. A corrida, inicialmente prevista para as 16h00 locais (21h00 hora portuguesa), passará a ter início às 13h00 locais (18h00 hora portuguesa).
A alteração resultou de conversações realizadas na noite de sábado entre a F1, a FIA e o promotor do evento em Miami. Em comunicado conjunto, as partes justificaram a mudança com o objetivo de “garantir a menor perturbação possível na corrida, assegurar a maior janela possível para completar o Grande Prémio nas melhores condições e dar prioridade à segurança dos pilotos, adeptos, equipas e staff.”
O pôr do sol em Miami ocorre atualmente às 19h54, o que deixava uma janela muito estreita com o horário original. As previsões de tempo severo foram consistentes ao longo de toda a semana, com possibilidade de trovoadas a complicar ainda mais o decorrer da prova. Em caso de trovoada, a prova poderia ser interrompida, respeitando a regra 30-30. A primeira parte determina quando procurar abrigo: se o intervalo entre um relâmpago e o trovão correspondente for igual ou inferior a 30 segundos, a tempestade está a menos de 10 km e qualquer atividade ao ar livre deve ser suspensa de imediato. A segunda parte determina quando é seguro retomar: é necessário aguardar pelo menos 30 minutos após o último relâmpago ou trovão, com a contagem a recomeçar do zero sempre que se registar uma nova ocorrência. As regras da F1 estabelecem um tempo de corrida ativo máximo de duas horas.
Domingo poderá marcar a primeira corrida em condições de chuva com os novos monolugares da F1 de 2026, que apresentam um foco sem precedentes na recuperação e distribuição de energia por via da bateria. Os pilotos já tinham manifestado reservas quanto ao comportamento destes carros em molhado, com base no escasso tempo de testes em condições húmidas disponível até à data.
Statement from FIA, FOM and Miami Grand Prix.#FIA #F1 #MiamiGP pic.twitter.com/O9sbdUz3x3
— FIA (@fia) May 3, 2026
Foto: Philippe Nanchino / MPSA
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI