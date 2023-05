GP Miami F1: Chuva, Safety Car e aderência são fatores a ter em conta para a corrida | AutoSport

A estratégia escolhida para a corrida do GP de Miami veria passar por uma paragem apenas, no entanto há uma série de fatores que terão o seu peso nas escolhas das equipas.

Alguns pilotos estão ‘deslocados’ na grelha de partida e querem apostar na recuperação rápida no meio do pelotão para não ficarem retidos e perderem tempo durante as 57 voltas da prova na Flórida.

Segundo os dados da Pirelli, a estratégia mais rápida em condições de pista seca seria iniciar a corrida com pneus médios, com abertura da janela para trocas pelos pneus duros entre as voltas 13 a 20, levando este composto até ao final. Há a alternativa de parar uma segunda vez, entre a volta 37 a 43 para substituir o composto mais duro por um jogo de médios. Há vários pilotos que têm ainda dois jogos novos de pneus médios e entre os dez primeiros da grelha, apenas Fernando Alonso – não tem qualquer jogo novo, mas atenção que o espanhol costuma rodar uma volta nos treinos com um jogo de cada composto para a corrida apenas para tirar a ‘goma’ à borracha – George Russell e os pilotos da Alpine não têm dois deste composto à disposição.

One or two stops? 🤔



At the #MiamiGP, it could potentially be either 🛞 #Fit4F1 pic.twitter.com/tP7GTQUnn3 — Pirelli Motorsport (@pirellisport) May 7, 2023

Apesar dos muitos dados recolhidos, a chuva que caiu no circuito durante a noite retirou a borracha que ficou no asfalto durante os dois dias de ação em pista, tanto da Fórmula 1 como do troféu monomarca da Porsche – a única série de apoio em Miami – e depois das queixas de pouca aderência no piso do circuito, isso pode pesar nas escolhas de cada equipa. Além da chuva que já caiu, podemos ainda assistir a novo período durante a corrida. Neste momento há uma probabilidade de 60% de chuva durante a prova.

Os acidentes também podem influenciar as paragens com a entrada do Safety Car ou um período de Virtual Safety Car. Parar nessas condições de corrida perde-se cerca de 9 segundos no pitstop, mas em condições de bandeira verde são cerca de 17 segundos que se perdem para os adversários em pista.