GP Miami F1, Christian Horner: “Mais uma atuação espantosa do Max”

“O Yuki esteve igualmente bem ao chegar à Q3, mais uma vez, a terceira vez que o fez, e recuperou de forma impressionante na Sprint para subir do fundo da grelha para o sexto lugar. Ele está a adaptar-se bem e a sentir-se bem com o carro, esperemos que consiga levar isso para a corrida.

“Foi mais uma atuação espantosa do Max. Quase a volta perfeita. Teve uma pequena hesitação na primeira curva, mas conseguiu manter o ritmo e depois também conseguiu fazer a última curva. Foi realmente impressionante, a terceira pole do Max no ano e a nossa terceira pole consecutiva aqui e um recorde da pista”, continuou Horner.

Max Verstappen recuperou de uma dececionante corrida de Sprint – onde terminou em último devido a uma penalização – com uma pole position em Miami, a sua terceira da época. O chefe de equipa da Red Bull, Christian Horner, elogiou o desempenho de Verstappen na qualificação como “quase perfeito”, destacando um sector final forte, apesar de um pequeno erro na Curva 1. A volta de Verstappen estabeleceu um novo recorde da pista no Autódromo Internacional de Miami.

