GP Miami F1: Charles Leclerc teme ameaça da Red Bull | AutoSport

Para a corrida de mais logo, espera-se um confronto Ferrari vs Red Bull. Cada equipa tem os seus pontos fortes e fracos e será o equilíbrio entre esses pontos que ditará a vitória. Do lado da Ferrari há mais velocidade em curva, um chassis menos exigente ao nível da condução e mais fácil de colocar na janela operacional ideal, comparando com o Red Bull que é mais imprevisível em curva, mais difícil, mas apresenta uma velocidade de ponta assinalável (o cenário inverso do que já vimos em anos anteriores).

Charles Leclerc parte da pole, posição privilegiada, mas tem noção que o ataque da Red Bull pode ser difícil de aguentar:

“Se estiverem perto de nós, então vai ser muito difícil”, disse ele na conferência de imprensa pós-qualificação. “Mas temos esta vantagem nas curvas o que, esperemos, significa que eles estarão demasiado longe para terem uma oportunidade de nos ultrapassar nas rectas. Só o tempo o dirá e só o veremos na corrida. Mas o ritmo do carro é bastante forte, por isso vamos concentrar-nos em nós próprios e ver onde estamos”.

“Temos um carro muito forte – funciona em mais ou menos todas as condições desde o início da época. Portanto, isso é um bom sinal para o futuro. Mas, como já disse muitas vezes, penso que as atualizações este ano serão muito importantes. Ambos os carros são muito competitivos”, continuou ele. “Por isso, Carlos e eu somos muito competitivos. É ótimo para a equipa e vamos tentar terminar nas mesmas posições na corrida”.