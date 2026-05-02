GP Miami F1, Charles Leclerc: “Precisamos de melhorar um pouco”

Charles Leclerc partirá do terceiro lugar na grelha de partida do Grande Prémio de Miami, num resultado que reflecte os progressos da Ferrari após a chegada de um pacote de atualizações significativo a Miami. O monegasco reconheceu, contudo, que a equipa ainda não está ao nível dos adversários mais rápidos.

A qualificação revelou-se particularmente difícil de gerir devido à instabilidade do vento, que afetava o comportamento do carro de forma distinta a cada tentativa, especialmente nas curvas 11 e 12. Leclerc admitiu que o pacote de atualizações ajudou, mas que há ainda margem de melhoria para fechar a diferença face aos adversários. A terceira posição na grelha coloca o piloto da Ferrari numa posição favorável para amanhã, numa corrida que promete ser marcada pela incerteza meteorológica.

Charles Leclerc, sobre a qualificação e o desempenho do carro:

“Esteve no limite. Simplesmente não fomos suficientemente rápidos hoje e este fim de semana. Trouxemos um pacote significativo, que nos ajudou, mas há ainda aqui e ali coisas que precisamos de melhorar um pouco. Foi uma qualificação muito difícil. O vento estava a mudar ligeiramente de volta para volta, por isso o carro comportava-se de forma diferente, especialmente nas curvas 11 e 12. Havia diferenças enormes entre voltas, por isso foi complicado gerir. O terceiro lugar é uma boa posição de partida e estou ansioso por amanhã.”

Foto: Philippe Nanchino / MPSA