GP Miami F1: Charles Leclerc não acredita que atualizações permitirão chegar à Mercedes
Charles Leclerc reconheceu que o pacote de atualizações da Ferrari para o Grande Prémio de Miami não será suficiente para reduzir a vantagem da Mercedes, apesar de praticamente todas as equipas chegarem ao circuito de Miami com desenvolvimentos de grande escala. O piloto monegasco falou com os media antes do início do fim de semana no Miami International Autodrome.
Leclerc acredita que, apesar do volume incomum de novidades técnicas, a ordem geral do pelotão não deverá sofrer alterações significativas. O piloto da Ferrari reconhece que a McLaren esteve muito próxima na última corrida e espera que o novo pacote faça a diferença entre as duas equipas, mas sublinha que a Mercedes se encontra demasiado à frente para ser alcançada apenas com as atualizações deste fim de semana.
Para além dos resultados imediatos, Leclerc vê neste Grande Prémio de Miami um momento estratégico para o desenvolvimento futuro de todas as equipas. A análise dos diferentes pacotes introduzidos por cada construtor abrirá novas direções de desenvolvimento para os meses seguintes da temporada.
Charles Leclerc falou sobre os upgrades generalizados e o que espera da hierarquia:
“Vai ser bastante invulgar ver tantas atualizações em tantas equipas diferentes nesta fase da época com o novo regulamento, também dada a forma como a temporada decorreu com a pausa de cinco semanas. Por isso, tenho a certeza de que a maioria das equipas terá aqui algo próximo de um carro novo. Se isso irá mudar significativamente a hierarquia que temos visto desde o início do ano, duvido. Podemos ver diferenças maiores ou menores entre algumas equipas, mas não sei. Pelo menos para nós, a McLaren estava muito próxima no último Grande Prémio, e acho que este pacote fará a diferença — esperemos que a nosso favor.”
“Mas no que diz respeito a apanhar a Mercedes, eles estavam demasiado à frente para fecharmos a diferença apenas com o que estamos a trazer aqui.”
“Vai ser muito interessante. Acho que irá ditar muito do que acontece a seguir, porque haverá uma nova direção de desenvolvimento e novas coisas que poderemos querer explorar após o fim de semana, uma vez que tenhamos analisado o que as outras equipas trouxeram.”
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