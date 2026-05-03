GP Miami F1, Charles Leclerc: “Muito desapontado com o meu erro”
Charles Leclerc foi um dos protagonistas do GP de Miami, mas a corrida do monegasco terminou da pior forma possível. Depois de uma prova intensa em que lutou pelos lugares da frente, Leclerc entrou em pião nas últimas voltas numa luta com Oscar Piastri, pela última vaga do pódio. Tocou nas barreiras e viu um bom resultado escapar-lhe das mãos. Para agravar a situação, o piloto da Ferrari ainda enfrentou os comissários por ter circulado em condições de segurança duvidosas na última volta.
Assumindo total responsabilidade pelo erro, Leclerc não procurou desculpas e não escondeu a frustração por ter desperdiçado uma corrida que podia ter valido muito mais:
“É tudo da minha responsabilidade. Não tenho muito mais a acrescentar além disso. Muito desapontado com o meu erro. Não devia acontecer. Esforcei-me muito na penúltima volta. Achei que era boa ideia deixar o Oscar passar para depois tentar a ultrapassagem. Sabia que ia ser muito difícil passar de outra forma. Foi uma decisão muito má e em quatro curvas deitei fora uma corrida muito forte. Estou muito frustrado com isso. Não há muito mais a dizer.”
Sobre a comparência perante os comissários por ter saído da pista e circulado em condições de segurança duvidosas na última volta, Leclerc foi cauteloso:
“Não sei qual será a decisão. Acho que teremos de esperar para ver. O que posso dizer é que fiz o meu melhor para tentar fazer as curvas, antes de mais. Provavelmente foi muito mais difícil do que pareceu de fora.”
A WILD RIDE for Charles Leclerc! 😱🔄#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/6LvWjJGzpb
— Formula 1 (@F1) May 3, 2026
Foto: Philippe Nanchino /MPSA
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