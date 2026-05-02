GP Miami F1, Charles Leclerc: “Melhorias funcionaram bem”
Charles Leclerc terminou a corrida sprint do Grande Prémio de Miami no terceiro lugar, num resultado que confirma a evolução da Ferrari, mas que não satisfaz a ambição do monegasco de lutar pelos primeiros lugares.
O piloto da Scuderia chegou ao circuito de Miami com uma atualização significativa no seu SF-25, fruto de cinco semanas de trabalho intenso por parte da equipa italiana após o Grande Prémio do Japão. O pacote de melhorias mostrou sinais positivos logo na qualificação sprint. Leclerc partiu para a corrida do quarto lugar, e confirmou o seu potencial na corrida.
Ainda assim, a McLaren chegou a Miami igualmente reforçada, com atualizações que lhe permitiram manter a vantagem na frente do pelotão. Lando Norris venceu de forma confortável, com Oscar Piastri em segundo, deixando Leclerc a refletir sobre o que ainda separa a Ferrari da equipa de Woking e sobre o que será possível alcançar.
“As melhorias funcionaram bem. Agradeço à equipa que fez um trabalho enorme ao longo destas cinco semanas. Não estou satisfeito com o P3. Gostaríamos de estar mais acima, mas a McLaren também trouxe melhorias significativas e deu um grande passo em frente — mas não estamos assim tão longe. Se colocarmos tudo junto, podemos largar um pouco mais à frente.”
Foto: Philippe Nanchino /MPSA
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