GP Miami F1, Charles Leclerc: “estamos muito atrás da Red Bull e até da Aston Martin” | AutoSport

Dois abandonos, um por colisão, um pódio e agora em sétimo lugar em Miami não é decididamente o que Charles Leclerc esperava desta sua época. Hoje, novamente muitas dificuldades com o carro, batido inclusivamente pelos Mercedes e pelo seu companheiro de equipa: “Tivemos muitas dificuldades. Foi o que aconteceu hoje. O carro é muito sensível ao vento, foi muito difícil guiar o carro e também, do meu lado, mas não sei como foi com os outros, mas este carro hoje estava a fazer muito ‘bottoming’ e foi assim durante todo o fim de semana. Temos que mudar o carro. Espero que consigamos colocar o carro na direção certa, estamos muito atrás da Red Bull, estamos atrás da Aston Martin em ritmo de corrida e até da Mercedes em ritmo de corrida, o que é estranho porque somos mais rápidos na qualificação, temos que entender o porquê.

Foi um sétimo lugar não posso estar feliz, temos mesmo que entender o carro, temos que o por mais consistente”, disse.