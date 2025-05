GP Miami F1, Charles Leclerc: “É mau!”

Charles Leclerc expressou frustração depois de se ter qualificado em sexto lugar para a Sprint de Miami de F1, admitindo que a Ferrari não teve ritmo durante toda a sessão. Apesar de se sentir confiante a caminho do fim de semana – graças às recentes melhorias na afinação- Leclerc disse que o carro simplesmente não era suficientemente rápido, lutando particularmente com a tração nas curvas de baixa velocidade.

Leclerc descreveu a sua volta como boa, mas ficou “aborrecido” com a falta de competitividade geral do carro, acrescentando que o défice de ritmo foi consistente em todas as curvas e não se limitou a uma área específica. Ele planeia “tentar algo especial” no início, mas admitiu que não há muito mais a extrair do pacote atual.

“É mau”, disse Leclerc sobre a sua sessão de qualificação ao sprint, citado pelo motorsport.com. “A volta foi boa, mas o ritmo não está lá muito bom, por isso é um pouco aborrecido, mas é assim que as coisas são por agora. Vou dar o meu melhor amanhã para tentar fazer algo especial no arranque, mas para ser honesto, não há muito espaço para melhorias hoje. Foi apenas… esse é o ritmo do carro. Na verdade, são todas as curvas, por isso não é que sejamos particularmente fracos num tipo de curva. Sim, as curvas de baixa velocidade parecem ser um pouco mais o nosso ponto fraco, mas isso muda de um fim de semana para o outro, por isso não é fantástico.”

Lewis Hamilton, o seu companheiro de equipa na Ferrari, manifestou preocupações semelhantes. Apesar de ter considerado a qualificação para a corrida de Sprint melhor do que nas últimas provas, reconheceu que a Ferrari estava fora do ritmo e disse que precisava de aprender com as escolhas de configuração feitas no início do fim de semana para melhorar.

Ambos os pilotos apontaram o sólido desempenho nos treinos livres como enganador, com as suas dificuldades a tornarem-se mais claras durante a qualificação. A Ferrari enfrenta agora o desafio de converter as suas posições a meio da grelha em resultados fortes durante o resto do fim de semana do GP de Miami.