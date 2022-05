GP Miami F1, Charles Leclerc: “Amanhã vai ser renhido” | AutoSport

Charles Leclerc conquistou a sua 12º pole position da carreira na estreia do GP de Miami, batendo o seu companheiro de equipa por 0.190s e deixando Max Verstappen no terceiro lugar da grelha de partida.

No final da sessão de qualificação, Leclerc salientou a importância de começar na melhor posição da grelha da corrida de amanhã, depois do último fim de semana de corridas em Imola.

“No último fim de semana não fui feliz, cometi um pequeno erro. Precisávamos de começar na pole e amanhã temos de terminar o trabalho”.

Sobre a capacidade de resposta dos Red Bull, o piloto monegasco da Ferrari avisa que vai ser renhido. “São muito rápidos nas retas e nós somos mais rápidos nas curvas. Amanhã vai ser renhido, mas espero terminar no topo”, concluiu Leclerc.