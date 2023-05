GP Miami F1, Carlos Sainz: “Difícil encontrar o feeling certo com os pneus” | AutoSport

Carlos Sainz conseguiu o terceiro lugar para a grelha de partida da corrida de amanhã. O GP de Miami promete ser duro para os pilotos, com um asfalto que se tem revelado difícil de entender. Sainz acredita que era possivel fazer melhor hoje, mas o resultado acabou por ser o previsto pela equipa antes da qualificação:

“Foi uma qualificação difícil para todos. Tem sido duro encontrar o feeling certo com os pneus, o que facilitou cometer erros. O vento também aumentou, o que torna o nosso carro mais difícil de pilotar. O terceiro lugar era mais ou menos o nosso objetivo, mas acho que hoje poderia ter sido melhor. Havia potencial para uma volta melhor e estava a fazer uma boa volta até a bandeira vermelha. É como é, conseguimos chegar onde planeávamos chegar. A grande incógnita para amanhã é ver qual será a performance com o calor e com a degradação dos pneus. O ritmo que corrida é normalmente o nosso ponto fraco, mas este fim de semana temos de tentar fazer um trabalho melhor e assim poderemos tentar o pódio. A zona DRS mais curta não nos dá vantagem face aos Red Bull, que vão ser muito rápidos. Mas também teremos outras boas lutas com o Fernando [Alonso]. Acredito que será uma boa corrida.