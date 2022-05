GP Miami F1, Carlos Sainz: “depois do que aconteceu ontem, aceito” | AutoSport

Carlos Sainz não conseguiu bater o seu companheiro de equipa durante a sessão de qualificação do GP de Miami, mas depois do acidente de ontem no treino, o espanhol da Ferrari aceita o resultado de hoje.

“Começar hoje vindo de um acidente não foi fácil, recuperar a confiança num traçado assim é difícil, mas mantive a calma durante a Q3 e completei um par de boas voltas, não o suficiente para a pole position, mas depois do que aconteceu ontem, aceito”, disse Sainz no final da qualificação.

Amanhã Sainz vai arrancar ao lado de Leclerc na grelha de partida, mas a corrida será a sua primeira vez que vai experimentar o carro em turnos prolongados, tendo apenas completado simulações de qualificação. “Vai ser um dia interessante, depois de tudo o que temos visto neste fim de semana. Ainda não fiz uma simulação de corrida, com o peso do combustível e amanhã vai ser a primeira vez. Pode ser desafiante, mas ao mesmo tempo sinto-me confiante com o carro e acho que podemos fazer um bom trabalho”.