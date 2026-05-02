GP Miami F1: Aston Martin autorizada a correr, apesar de qualificação desastrosa
As dores da Aston Martin continuam. Esperavam-se algumas melhorias neste fim de semana para a equipa britânica, mas o que se viu foi provavelmente a pior prestação da equipa este ano.
Fernando Alonso e Lance Stroll vão participar na corrida sprint do Grande Prémio de Miami, após os comissários terem concedido autorização ao dois Aston Martin, apesar de a equipa ter registado um desempenho catastrófico na qualificação sprint. A situação representa um novo ponto baixo para a equipa de Silverstone, que continua a debater-se com graves problemas no AMR26 e na unidade motriz Honda desde o início da temporada.
Na sessão de qualificação sprint no Miami International Autodrome, Lance Stroll não conseguiu registar qualquer tempo e foi obrigado a regressar às boxes com mais problemas no seu monolugar. O seu companheiro de equipa Fernando Alonso completou uma volta em 1:41.311s, quase 13 segundos atrás do melhor tempo da SQ1 estabelecido por Lando Norris na McLaren, que viria a conquistar a pole position. O tempo de Alonso ficou 6,4 segundos abaixo do limiar dos 107% exigido pelo regulamento, pelo que não foi classificado na folha de tempos provisória das qualificações sprint.
A situação torna-se mais dramática com uma comparação inesperada. O tempo de Fernando Alonso colocaria o piloto no fundo da tabela… de F2, cujo pior tempo registado na qualificação foi 1:41.157.
Contudo, como ambos os pilotos tinham registado tempos satisfatórios na única sessão de treinos livres de 90 minutos realizada no mesmo dia, ainda que Stroll tivesse sido o mais lento de todo o pelotão, a 3,649s de Charles Leclerc (Ferrari). Os comissários concederam-lhes autorização para participar na sprint. A Aston Martin acumula dificuldades sérias desde o início da época de 2026, com a Honda a trazer soluções de hardware para Miami na tentativa de resolver os problemas de vibração que impediram a equipa de marcar qualquer ponto até então.
Foto: Philippe Nanchino / MPSA
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI
1 comentários
Deixe aqui o seu comentário
Tem de iniciar a sessão para publicar um comentário.
Pity
2 Maio, 2026 at 10:41
Só há um termo para classificar esta equipa: vergonha.
Senhor Lawrence Stroll, o dinheiro não compra tudo.