GP Miami F1: Aston Martin autorizada a correr, apesar de qualificação desastrosa

As dores da Aston Martin continuam. Esperavam-se algumas melhorias neste fim de semana para a equipa britânica, mas o que se viu foi provavelmente a pior prestação da equipa este ano.

Fernando Alonso e Lance Stroll vão participar na corrida sprint do Grande Prémio de Miami, após os comissários terem concedido autorização ao dois Aston Martin, apesar de a equipa ter registado um desempenho catastrófico na qualificação sprint. A situação representa um novo ponto baixo para a equipa de Silverstone, que continua a debater-se com graves problemas no AMR26 e na unidade motriz Honda desde o início da temporada.

Na sessão de qualificação sprint no Miami International Autodrome, Lance Stroll não conseguiu registar qualquer tempo e foi obrigado a regressar às boxes com mais problemas no seu monolugar. O seu companheiro de equipa Fernando Alonso completou uma volta em 1:41.311s, quase 13 segundos atrás do melhor tempo da SQ1 estabelecido por Lando Norris na McLaren, que viria a conquistar a pole position. O tempo de Alonso ficou 6,4 segundos abaixo do limiar dos 107% exigido pelo regulamento, pelo que não foi classificado na folha de tempos provisória das qualificações sprint.

A situação torna-se mais dramática com uma comparação inesperada. O tempo de Fernando Alonso colocaria o piloto no fundo da tabela… de F2, cujo pior tempo registado na qualificação foi 1:41.157.

Contudo, como ambos os pilotos tinham registado tempos satisfatórios na única sessão de treinos livres de 90 minutos realizada no mesmo dia, ainda que Stroll tivesse sido o mais lento de todo o pelotão, a 3,649s de Charles Leclerc (Ferrari). Os comissários concederam-lhes autorização para participar na sprint. A Aston Martin acumula dificuldades sérias desde o início da época de 2026, com a Honda a trazer soluções de hardware para Miami na tentativa de resolver os problemas de vibração que impediram a equipa de marcar qualquer ponto até então.

Foto: Philippe Nanchino / MPSA