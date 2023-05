GP Miami F1: Apresentação pré-corrida criticada por maioria dos pilotos | AutoSport

Não costuma acontecer, mas o Grande Prémio de Miami quis marcar a diferença para os restantes eventos e teve uma apresentação pré-corrida dos pilotos, chamados à pista um de cada vez pela voz do músico e ator LL Cool J. No entanto, nem todos gostaram da introdução e há quem peça que não se repita em todas as corridas.

Em declarações à publicação Give Me Sport, Lando Norris afirmou que nenhum dos pilotos tinha gostado, mas não foi o caso de Lewis Hamilton. O piloto da Mercedes deu “todo o apoio” a iniciativas como esta que não é “a mesma coisa que fizeram no passado” e tem o condão de melhorar o espetáculo.

Ao contrário do seu companheiro de equipa, George Russell admitiu que este assunto foi falado numa reunião dos pilotos na sexta-feira anterior à corrida e prefere que isto não venha a ser moda e passe a acontecer em todas as provas do calendários.

“Falámos sobre isso entre os pilotos na sexta-feira à noite”, confirmou Russell, citado pelo PlanetF1. “Acho que é a forma americana de fazer desporto. Pessoalmente, não é para mim, é a minha opinião pessoal, porque estou aqui para correr. Não estou aqui para ver o espetáculo, mas acho que temos de nos deixar levar. É uma distração, porque estivemos meia hora na grelha, com o fato ao sol, e acho que não há nenhum desporto no mundo em que, 30 minutos antes de sairmos para fazer o nosso trabalho, todas as câmaras estejam viradas para nós, para dar espetáculo”. O piloto da Mercedes acrescentou que “estamos abertos a mudanças, mas não queremos ver isso em todos os fins de semana”.

Sergio Perez, que recebeu uma repreensão não-desportiva por ter chegado atrasado à parada de pilotos que acontece sempre antes de qualquer GP, em conferência de imprensa afirmou que “desde que não aconteça com demasiada frequência, não há problema”, mas apelou a que se mantenha o respeito pelo espaço privado dos pilotos na preparação para a corrida.

Foto: Jared C. Tilton/Getty Images/Red Bull Content Pool