GP Miami F1, Andrea Stella: “Podíamos ter feito melhor”

Num fim de semana em que a McLaren se mostrou claramente mais competitiva, Andrea Stella admitiu que a equipa tinha condições para vencer o GP de Miami, mas reconheceu que a estratégia e a execução nas boxes acabaram por custar a vitória a Lando Norris. O diretor da equipa britânica não escondeu, porém, a satisfação com a evolução demonstrada e deixou a promessa de mais novidades técnicas para as próximas provas.

Questionado sobre se a equipa foi demasiado conservadora na gestão da ameaça de chuva, o que permitiu a Antonelli parar primeiro e passar Norris com uma volta de saída excecional, Stella foi direto:

“Acho que resume bem. Tivemos uma oportunidade de vencer, cem por cento. Estávamos a ser pressionados por um carro ligeiramente mais rápido, monitorizávamos a meteorologia, ao mesmo tempo, e quando o Kimi parou, a sua volta de saída foi simplesmente incrível. Não conseguimos igualar com o nosso desempenho na volta de entrada, perdemos algum tempo na execução. Podíamos ter feito melhor, mas estamos muito satisfeitos. Retiramos todos os aspetos positivos deste fim de semana. Estamos lá, há novidades a chegar para as próximas corridas, por isso são tempos entusiasmantes à nossa frente.”

Sobre se teria aceitado um segundo e terceiro lugar no início do fim de semana, Stella não hesitou:

“Cem por cento. Não podemos esquecer de onde viemos. Viemos de um início de temporada relativamente difícil. Reagimos. Sempre dissemos internamente, independentemente de onde estivéssemos no início, que sabemos do que somos capazes. Acho que demonstrámos isso. Um grande, grande obrigado à equipa pelo trabalho árduo que nos levou a implementar todas as atualizações em várias áreas do carro que nos tornaram competitivos. Acho que a Mercedes ainda tem uma pequena vantagem sobre nós, mas é bom estar lá e o campeonato é muito longo.”

Foto: Philippe Nanchino /MPSA