GP Miami F1: Alexander Albon discordou da estratégia da Williams | AutoSport

Durante a corrida do Grande Prémio de Miami foi possível escutar uma conversa via rádio entre Alexander Albon e o seu engenheiro de corrida, quando o piloto observou a sua discordância com a estratégia seguida pela Williams. No final da prova, o piloto admitiu diferenças de opinião, mas salientou que a sua equipa tem de tentar estratégias diferentes das dos adversários, porque o seu carro é claramente um dos mais lentos da grelha.

“Acho que na altura em que me disseram para gerir os pneus, não estávamos a apanhar os carros da frente”, disse Albon. “Por isso, era não gerir e tentar apanhar os adversários e ultrapassá-los, ou ficar lá atrás. Prefiro ser agressivo e sofrer as consequências mais tarde do que tentar terminar em último, e foi por isso que disse que não concordava, mas ao mesmo tempo, quisemos forçar muito nas primeiras voltas com o pneu e isso estava a fazer com que o pneu ficasse com granulação, por isso também não concordei. Portanto, foi um pouco de tudo”.

Albon explicou ainda as dificuldades da equipa e o porquê de optarem por estratégias diferentes. “É uma questão de não termos ritmo, por isso estamos a tentar fazer coisas diferentes. Acho que somos o nono ou décimo carro mais lento, essa é a realidade. Estamos apenas a tirar o máximo partido do carro na maior parte dos fins de semana e, numa pista onde os pneus aquecem, há degradação e isso expõe as nossas fraquezas”.