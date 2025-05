GP Miami F1, A Desilusão: Ferrari

Vermos um nível de tensão quase extremo para gerir uma luta pelo sexto posto, além de caricato, mostra bem as dificuldades que a Ferrari encontrou. Nunca Fred Vasseur imaginou que teria o primeiro “confronto” interno numa luta que nem para o pódio dava. A Ferrari demorou muito a decidir e com isso perdeu a remota hipótese de ir buscar Kimi Antonelli e o sexto posto. Apesar de tudo, a Ferrari teve sorte, pois teve a primeira amostra do que pode ser a convivência em pista de Charles Leclerc e Lewis Hamilton numa corrida onde não se perderam demasiados pontos com a indecisão patente. E ficou evidente que a equipa ainda tem de melhorar muitos aspetos, nomeadamente a tomada de decisão e a comunicação.

Fim de semana duro para a Ferrari e uma corrida tensa, apesar do andamento pouco entusiasmante da Scuderia. A Ferrari esteve sempre arredada da discussão dos primeiros lugares, o que só por si é motivo de desilusão. No entanto, a equipa voltou a mostrar fragilidades gritantes na gestão das suas duas estrelas.

