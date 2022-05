Fórmula 1: GP Miami deve manter-se em maio e com o mesmo traçado | AutoSport

Os organizadores do GP de Miami pretendem que a prova continue a realizar-se no mês de de maio, mesmo que as outras duas corridas planeadas para os EUA em 2023, em Austin e Las Vegas, ocorram apenas no final do ano. A data escolhida para a estreia do GP no calendário da Fórmula 1 levantou algumas dúvidas, já que ficou agendada para um fim de semana entre duas provas em solo europeu – Imola e Barcelona – o que em termos de logística não faz muito sentido.

A razão para a manutenção da data no mês de maio está ligada aos outros eventos desportivos realizados no Hard Rock Stadium, como o Open de Miami e a temporada do futebol americano da equipa dos Miami Dolphins.

“Será por volta desta época todos os anos”, afirmou Tom Garfinkel, o responsável pelo evento. “Pode ser uma semana mais cedo ou mais tarde, mas será por volta dessa época.”

Para além da manutenção da prova em maio, o traçado também não deverá sofrer alterações, mesmo após algumas críticas dos pilotos à secção da chicane estreita. A sequência de curvas apertadas é praticamente obrigatória devido à localização geográfica sob as pontes das auto estradas circundantes ao traçado. Os responsáveis pelo design da pista tiveram que cumprir as especificações da FIA, o que resultou na chicane.

“Foi uma espécie de mal necessário para que o resto do circuito fosse ótimo”, salientou Garfinkel. “Essa é uma zona complicada, porque realmente temos que desacelerar os pilotos porque não temos espaço suficiente”, concluiu.