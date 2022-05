GP Miami de Fórmula 1: Um novo circuito para ‘domar’… | AutoSport

O desafio proporcionado pelo Autódromo Internacional de Miami será um dos aspetos mais intrigantes do fim-de-semana, tanto para os que se encontram na pista como para os que vão seguir o evento.

Sendo uma pista totalmente nova que só recentemente foi concluída, as equipas têm dados muito limitados para alimentar os seus simuladores, e a vários níveis, pelo que, embora os pilotos possam ter uma ideia do traçado antes do fim-de-semana da corrida, todas as pequenas nuances e características que fazem de uma pista um teste maior terão de ser descobertas durante os treinos de sexta-feira, que serão bem mais importantes do que o habitual.

Uma coisa é certa, esta pista vai ser muito rápida. Depois da Curva 1, há uma zona rápida nas sinuosa até à curva seis que se prolonga até à curva oito, a partir da qual se inicia o que se pode apelidar duma reta massiva – embora haja algumas zonas de curva (9 e 10) até se chegar a um dos pontos mais prováveis de haver ultrapassagens, na Curva 11.

A secção seguinte é mais apertada e tortuosa (o que significará ser necessário uma afinação correta, o que não deve ser uma tarefa simples) antes de mais uma longa reta e grande travagem para a Curva 17. Essa será mais uma oportunidade de ultrapassagem no final da volta – já que a Curva 1 está no início – e significa que este é um circuito de rua que deve ser propício a uma boa corrida, além de ser uma perspectiva emocionante numa volta de qualificação. Tem travagens fortes mas também zonas de muito tempo de pé a fundo.