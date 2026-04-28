GP Miami de Fórmula 1: revolução técnica, atualizações em massa

O Grande Prémio de Miami prepara-se para ser o cenário da maior vaga de desenvolvimentos técnicos da temporada. Impulsionadas pelas novas regulamentações e por uma alteração estratégica no calendário, as equipas prometem introduzir pacotes de atualizações tão extensos que, em casos como o da McLaren, os monolugares são descritos como “carros inteiramente novos”.

A Fórmula 1 chega aos Estados Unidos sob o signo da evolução acelerada. As novas regras técnicas em vigor permitiram que as equipas explorassem direções aerodinâmicas inéditas, resultando num ritmo de desenvolvimento invulgarmente elevado para o primeiro terço do campeonato. O que inicialmente estava planeado como uma evolução gradual até ao Grande Prémio do Bahrein, transformou-se numa transformação radical em Miami.

Este salto qualitativo foi potenciado pelo cancelamento das duas rondas agendadas para abril. O hiato forçado no calendário proporcionou às fábricas o tempo necessário para desenvolver, testar e fabricar componentes em volume suficiente, garantindo não só a performance, mas também o fornecimento de peças sobresselentes essenciais para o fim de semana de corrida.

McLaren lidera a transformação com o “novo” MCL40

Entre todas as estruturas, a McLaren surge como o exemplo mais extremado desta tendência. O diretor de equipa, Andrea Stella, confirmou que o esforço de engenharia realizado para esta fase do campeonato é de tal ordem que a designação do monolugar quase poderia ser alterada: “No nosso plano, esteve sempre presente a ideia de entregar um carro completamente novo – especialmente do ponto de vista das atualizações aerodinâmicas – para as corridas na América do Norte”, afirmou Andrea Stella, que ainda antevê um impacto visual e técnico profundo nas próximas semanas: “Diria que, entre Miami e o Canadá, veremos um MCL40 inteiramente novo… e gostaria de salientar que é isto que espero da maioria dos nossos concorrentes.”

Impacto nas contas do campeonato

A introdução destes pacotes massivos de atualizações poderá baralhar a hierarquia estabelecida nas primeiras provas do ano. Com os monolugares a apresentarem filosofias aerodinâmicas revistas, a capacidade de adaptação dos pilotos aos novos limites dos carros será determinante.

O fenómeno de Miami não é isolado, mas representa um ponto de viragem. A exploração das novas margens abertas pelo regulamento significa que as equipas estão a encontrar ganhos de performance significativos a cada iteração em túnel de vento. Assim, o Grande Prémio de Miami deixa de ser apenas uma prova de prestígio comercial para se tornar o derradeiro teste à capacidade de inovação e manufatura das equipas de Fórmula 1 em 2026.