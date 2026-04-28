GP Miami de Fórmula 1: Kimi Antonelli regressa a Miami na liderança

O Autódromo Internacional de Miami assume-se como o cenário de afirmação para Kimi Antonelli, o atual líder do campeonato, que regressa ao traçado norte-americano após um início de temporada dominante. Com duas vitórias consecutivas e uma vantagem de nove pontos sobre George Russell, o jovem italiano procura repetir o desempenho que, em 2025, marcou o início da sua ascensão na categoria rainha.

A presença de Kimi Antonelli na liderança da Fórmula 1 em 2026, apenas na sua segunda temporada no escalão principal, continua a surpreender o “paddock”. O piloto da Mercedes chega à Florida com um ímpeto renovado, sustentado por dois triunfos recentes a partir da pole position. No entanto, é a memória da prestação de 2025 em Miami que serve de barómetro para este fim de semana, num traçado que o piloto considera um dos seus terrenos prediletos.

O ponto de viragem em Miami e Montreal

Embora o arranque de 2025 tenha sido encorajador, foi em Miami que Antonelli começou a escrever os seus primeiros grandes cabeçalhos. No ano transato, o jovem prodígio fixou o melhor tempo na qualificação para a Corrida Sprint e garantiu um lugar no “top 3” da grelha de partida para o Grande Prémio, ficando a escassos 0,067 segundos da pole position.

Estes resultados foram fundamentais para a sua progressão, especialmente face às dificuldades técnicas que a Mercedes enfrentou durante a fase europeia do campeonato no ano passado. O desempenho em solo americano antecedeu o seu primeiro pódio na Fórmula 1, conquistado logo de seguida em Montreal, solidificando a sua posição na elite do automobilismo.

O duelo interno na Mercedes: Antonelli vs. Russell

Atualmente, Antonelli detém uma vantagem de nove pontos sobre o seu colega de equipa, George Russell. A consistência demonstrada pelo italiano nas últimas provas coloca-o sob o foco mediático, testando a sua capacidade de gerir a pressão enquanto figura central na luta pelo título.

A Mercedes, que parece ter resolvido os problemas de instabilidade que afetaram o monolugar no meio da época passada, apresenta-se agora como a equipa a bater. O desafio de Antonelli passa por replicar a velocidade pura demonstrada em 2025, desta vez com o objetivo de converter o ritmo de qualificação numa vitória que consolide a sua liderança no Mundial de Pilotos.

O Autódromo Internacional de Miami é conhecido pela sua exigência técnica e pelas elevadas temperaturas de pista, fatores que no ano passado favoreceram a agressividade controlada de Antonelli.

Com a confiança em alta após as vitórias consecutivas, o piloto procura agora transformar Miami no seu “porto seguro” para travar a recuperação de Russell e dos restantes perseguidores. A questão que domina o “paddock” é se o jovem prodígio conseguirá manter a maturidade exibida até agora ou se a pressão de defender a liderança num circuito de memórias tão positivas poderá influenciar a sua performance.