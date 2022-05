GP Miami de F1: Vettel fala por si e Schumacher: “Deveríamos ter feito melhor…” | AutoSport

Deve ter sido um momento constrangedor para ambos, quando se reencontraram depois da corrida. São ambos alemães, muito amigos, mas Sebastian Vettel e Mick Schumacher tiveram um acidente que eliminou o piloto da Aston Martin e deve ter deixado o alemão mais novo bem ‘stressado’. Estava bem posicionado para chegar aos pontos e ambos perderam as suas hipóteses ali. Para Schumacher, teriam sido os primeiros pontos da sua carreira na F1.

Tudo se passou quando Schumacher tentou meter por dentro na primeira curva, mas bateu no Aston Martin do seu ‘mentor’ na F1. Referindo-se ao incidente, Vettel disse que: “é uma pena que ambos tenhamos batido e que ambos tenhamos perdido a possibilidade de pontuar. Deveríamos ter feito melhor, mas preciso de ver novamente o incidente”.