GP Miami de F1, TL2: George Russell lidera sessão, bons sinais da Mercedes | AutoSport

George Russell liderou a sessão com o seu Mercedes W13, na frente de Charles Leclerc (Ferrari) e Sergio Perez (Red Bull). Max Verstappen teve problemas, depois duma mudança de caixa de velocidades preventiva. A sessão foi interrompida devido a um acidente de Carlos Sainz.

Bons sinais dados pela Mercedes que liderou o segundo treino livre, por intermédio de George Russell (Mercedes F1 W13/Mercedes), que foi o mais rápido em pista, batendo Charles Leclerc (Ferrari F1-75) por 0.106s. Terceiro posto da sessão para Sergio Perez (Red Bull RB18), o único dos Red Bull que registou um crono, já que Max Verstappen (Red Bull RB18) teve problemas hidráulicos, que o levaram de novo às boxes, depois de ter ido tarde para a pista porque a equipa esteve a mudar a caixa de velocidades do seu monolugar.

Depois da saída de pista no 1º treino livre, Valtteri Bottas (Alfa Romeo C42/Ferrari) não saiu das boxes pois o carro não ficou pronto a tempo. Outro bom sinal, o facto de oito equipas diferentes terem ficado no top 10.

Esta foi uma sessão algo atribulada, e depois dos pilotos terem feito a adaptação à pista, este segundo treino livre já serviu muito mais para as equipas trabalharem para a qualificação e corrida. Primeira sessão para aprender, segunda para trabalhar.

Claramente o destaque vai para o facto da Mercedes ter colocado os seus dois monolugares no topo da tabela e com Lewis Hamilton (Mercedes F1 W13/Mercedes) no quarto lugar, o que é um claro sinal de que as coisas começam a melhorar para a Mercedes, nunca esquecendo que um Red Bull e um Ferrari tiveram problemas nesta sessão e atrasaram-se. Seja como for, e mesmo que se tenha de confirmar amanhã a melhoria da Mercedes, os sinais deixados são bons, confirmando-se também que George Russell continua mais confortável com o W13 do que Hamilton.

Carlos Sainz (Ferrari F1-75) bateu com cerca de 17 minutos na sessão. O espanhol entrou em pião e bateu com alguma força nos muros o que levou à interrupção da sessão. Não regressou e depois de ter passado pelo topo da tabela de tempos, foi apenas 11º. Sainz continua com azar, e nem se livrou de uma forte cabeçada num ferro quando tentava entrar numa abertura da rede do pitlane. Não há nada que não lhe aconteça.

O único ponto positivo é que a Ferrari tem mostrado estar a dar boa conta de si nesta pista. Já a Red Bull, a braços com problemas mecânicos, está com mais dificuldades, mas o terceiro lugar de Pérez a 0.212s não são nada maus…

Sinais positivos também para a Alpine com Fernando Alonso (Alpine A522/Renault) no quinto posto com a equipa a colocar os seus dois monolugares no top 10, o que é um sinal positivo.

Lando Norris (McLaren MCL36/Mercedes) foi sexto e o melhor dos McLaren, Daniel Ricciardo (McLaren MCL36/Mercedes) foi apenas 12º comprovando-se que continua a ‘milhas’ do seu colega de equipa. Já monolugar, não parece pode estar perto dos melhores nesta pista.

Pierre Gasly (AlphaTauri AT03/Red Bull) foi sétimo na frente de um positivo Guanyu Zhou (Alfa Romeo C42/Ferrari) que se colocou no oitavo posto, num dia em que a Alfa Romeo só teve um carro em pista.

Esteban Ocon (Alpine A522/Renault) foi nono e a fechar o top 10 ficou os melhor dos Haas, com Kevin Magnussen (Haas VF-22/Ferrari) na frente de Carlos Sainz (Ferrari F1-75). Seguiram-se Yuki Tsunoda (AlphaTauri AT03/Red Bull), Sebastian Vettel (Aston Martin AMR22/Mercedes), Mick Schumacher (Haas VF-22/Ferrari), Lance Stroll (Aston Martin AMR22/Mercedes), Alexander Albon (Williams FW44/Mercedes) e Nicholas Latifi (Williams FW44/Mercedes) que não completou a sessão. OS Aston Martin continuam muito mal, com Vettel um pouco melhor que Stroll.

Filme da sessão

Com cerca de 10 minutos de pista, 1 Charles Leclerc colocou o seu Ferrari na frente com 1m31.131s em pneus médios. Pouco depois, Sergio Pérez fez um pião. Alex Albon teve uma ligeira saída no seu Williams, sem consequências, na Curva 7.

Pouco depois foi a vez de Carlos Sainz colocar o Ferrari no topo da tabela de tempos com 1m31.463s com pneu médio. Mick Schumacher teve que ir às boxes devido a ter-se soltado um sidepod no seu Haas.

Carlos Sainz baixou ainda mais o melhor registou, passou-o para 1m30.964s, o que o colocou 0,167s à frente de Leclerc.

Com cerca de 17 minutos na sessão, Carlos Sainz entrou em pião e bateu com alguma força nos muros o que levou à interrupção da sessão. Foi mostrada a bandeira vermelha, para remoção do Ferrari do espanhol.

Nas repetições percebeu-se que mostrou que o Ferrari já rodava com alguma dificuldade, na zona em que acabou por bater na Curva 12.

Após o recomeço, Sergio Perez passou a dividir os Ferrari com um 1m31.029s no seu Red Bull, numa altura em que Max Verstappen ainda se mantinha nas boxes, saindo pouco depois, mas não esteve muito tempo em pista já que os travões começaram a arder. Atrasou Stroll, que evitou por pouco Verstappen, mas os comissários optaram por não tomar medidas, pois claramente o piloto do Red Bull rodava com grandes dificuldades.

Pelo meio, Leclerc foi para o topo da tabela, com pneus macios, registando 1m30.044s, sendo passado pouco depois por George Russell que colocou o seu Mercedes no topo com 1m29.938s com pneus macios.

A 20 minutos do fim da sessão, Russell liderava na frente de Leclerc e Perez, com Hamilton em quarto na frente de Alonso, Norris, Gasly, Zhou, Ocon e Magnussen.

A 12 minutos do fim da sessão, Nicholas Latifi Latifi parou em pista. A sessão foi interrompida.

Depois do seu acidente, Carlos Sainz foi caindo na tabela e a 10 minutos do final já estava em 11º, na frente de Ricciardo, Vettel, Tsunoda, Schumacher, Stroll, Albon, Latifi, Verstappen e Bottas, estes dois últimos sem qualquer tempo registado. O neerlandês ainda rodou em pista, mas não fez qualquer volta lançada.

Perto do fim, Sergio Perez teve uma ligeira saída de pista, na curva 10, quando tentava ultrapassar Vettel, sem consequências.

Kevin Magnussen fez um pião na Curva 7, perto do fim, mas voltou a rodar. Pouco depois, Vettel também fez o mesmo.