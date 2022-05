GP Miami de F1, Sergio Pérez: “a ideia era fazer 1-2, mas não deu…” | AutoSport

Sergio Perez bem tentou colocar o seu Red Bull no pódio, mas teve de lidar com um motor menos performante durante toda a corrida. Ainda assim, foi suficiente para tentar passar Carlos Sainz na Curva 1, a cinco voltas do fim da corrida, mas protelou demais a travagem e Sainz ‘repassou-o’: “Os pneus depressa aqueceram demais e isso junto ao problema com o motor não me permitiu chegar mais ao Carlos (Sainz). Não consegui colocar suficiente pressão nele. Perdia décimos na reta maior, foi uma pena pois penso que poderíamos ter dois carros no pódio. Estava certo que iria passar o Carlos, e aproximar-se do Charles (Leclerc), a ideia era fazer 1-2, mas não deu…”, disse Pérez.