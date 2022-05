GP Miami de F1: novo motor na Ferrari, TL1 às 19h30 | AutoSport

Após um cativante Grande Prémio Emilia-Romagna, equipas e pilotos estão prestes a começar a quinta prova do Mundial de Fórmula 1 de 2022, o novíssimo Grand Prix de Miami de Fórmula 1, um evento, muito aguardado, que terá lugar no novo Autódromo Internacional de Miami, construído em torno do Hard Rock Stadium, nos ‘Jardins de Miami’. Com três zonas DRS, espera-se que a corrida proporcione muitas oportunidades de ultrapassagem, tendo a Pirelli trazido os C2, C3 e C4.

A Ferrari lidera o Campeonato dos Construtores com 124 pontos, embora a Red Bull esteja agora apenas 11 atrás da Scuderia, graças aos 58 pontos obtidos na última corrida, em Imola. No Campeonato de Pilotos, o pião tardio de Charles Leclerc em Itália foi dispendioso, mas ainda lidera o campeonato, tem 86 pontos, e está 27 pontos à frente de Max Verstappen. A pista tem 5,412 km, a corrida terá 57 voltas, num fim de semana de grande expetativa para as gentes locais, já que se estão a gastar mais de 10.000 dólares por bilhete no mercado negro.

Há várias equipas com novidades técnicas, entre elas a Ferrari que colocou um novo motor no monolugar de Charles Leclerc, o segundo do ano, com MGU-K agora mais desenvolvida, que permitirá ao monegasco mais potência no motor, de modo a aumentar a velocidade ponta, que é fundamental nesta pista, para fazer face ao Red Bull RB18, que tem nesse particular uma das suas boas características, ao contrário da Ferrari, pelo menos na comparação com os carros de Milton Keynes.

Leclerc tem também no seu carro um novo assoalho, que Sainz testou com a Pirelli em Imola. Neste contexto, o primeiro treino livre será importante para a Ferrari de modo a perceber se as melhorias no carro resultam.Quanto à Red Bull tem também um novo assoalho para o RB18. A Mercedes testa diversas soluções nesta sua procura para sair situação difícil, mas não se tem visto quaisquer melhorias. A sensação que dá é que a equipa está muito perdida, e Toto Wolff já disse que não vão desbloquear o potencial do carro de um fim de semana para o outro.

Horário

Sexta-Feira, 6 Maio

Treino livre 1 19:30 – 20:30

Treino livre 2 22:30 – 23:30

Sábado, 7 Maio

Treino livre 3 18:00 – 19:00

Qualificação 21:00 – 22:00

Domingo, 8 Maio

Corrida 20:30