GP Miami de F1, Lewis Hamilton: “temos a mesma velocidade da primeira corrida…” | AutoSport

Lewis Hamilton começou o ano com um pódio no Bahrein, mas desde aí os seus resultados pioraram imenso, o que culminou com o quase impensável 13º lugar em Imola, na corrida anterior. Desta feita, em Miami, um ‘esforçado’ sexto lugar, e pela quarta corrida consecutiva, fica atrás do seu colega de equipa, George Russell. O inglês pressionou a Valtteri Bottas pela quinta posição, mas ele próprio estava sob pressão de Russell que tinha pneus médios frescos. Um erro na curva 17 de Bottas permitiu a passagem de ambos os Mercedes, antes de Russell passar o seu companheiro de equipa na curva 12 ocupando o quinto lugar. Contudo, foi pedido a Russell que devolvesse a posição devido a preocupações de que o tivesse feito fora dos limites da pista. Russell devolveu mas pouco depois repassou o seu companheiro de equipa: “estou agradecido pelos pontos, foram bons pontos para a equipa, hoje. Não foi o que queria, mas foi melhor que a última corrida! Continuamos a ter a mesma velocidade que tínhamos na primeira corrida, não progredimos, não demos o salto que queríamos em termos de performance. Seja como for, em termos globais fizemos um bom trabalho com o que tínhamos, mas temos que continuar a trabalhar no duro…”